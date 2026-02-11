Guédiawaye : un contrôleur de Dakar Dem Dikk poignardé, l’un des suspects arrêté

Un contrôleur de la société Dakar Dem Dikk a été agressé à l'arme blanche lors d'une vérification de routine sur la ligne 227 à Guédiawaye (banlieue dakaroise). L'un des protagonistes a été interpellé par la police de Wakhinane, dans le même secteur.



Tout a commencé lorsque la victime s'est présentée devant l’un des mis en cause pour lui demander son ticket pour une vérification. Ce dernier a opposé un refus catégorique, provoquant une dispute entre les deux hommes. C’est à ce moment que le frère de ce dernier est intervenu en sortant un couteau, poignardant froidement le contrôleur.



L'intervention rapide a permis de neutraliser l'un des individus impliqués. Ce dernier a été conduit au commissariat de police de Wakhinane Nimzatt où il est actuellement entre les mains des enquêteurs. Son frère, auteur présumé du coup de couteau, a réussi à prendre la fuite et est activement recherché par les forces de sécurité, selon le journal Les Echos