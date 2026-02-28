​Affaire Pierre Robert : : UNICEF dénonce des faits d’une extrême gravité et appelle à une justice exemplaire

​À la suite des révélations fracassantes de Libération concernant un réseau de pédocriminalité opérant entre la France et le Sénégal, l’UNICEF brise le silence. L’organisation onusienne dénonce des faits d’une « extrême gravité » et réclame une prise en charge immédiate des victimes.



​L’onde de choc provoquée par l’affaire Pierre Robert, ce ressortissant français dont les complices ont récemment été écroués au Sénégal, continue de faire réagir les instances internationales. Dans un communiqué officiel, l’UNICEF a exprimé sa « profonde inquiétude » face au démantèlement de ce réseau présumé d’exploitation sexuelle qui aurait sévi pendant huit ans, de 2016 à 2024. Bien que l'organisation ne nomme pas directement le principal suspect, elle pointe du doigt un système prédateur ciblant des mineurs en situation de grande précarité.

​Le communiqué souligne l'aspect particulièrement sordide de ce dossier : l’utilisation du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) comme arme de coercition. « Les allégations font état d'une exposition délibérée au VIH, qui aurait été utilisée intentionnellement pour fragiliser les enfants, accroître leur dépendance et renforcer l'emprise exercée sur eux », fustige l'organisation. Pour l’UNICEF, ces actes ne sont pas seulement des crimes, mais des « violations graves et inacceptables » de la dignité humaine, privant ces enfants de leur droit fondamental à la santé et à un environnement protecteur.



​Face à l'horreur des faits, l'UNICEF interpelle directement l'État sénégalais et ses institutions judiciaires. L'organisation martèle trois priorités : Une justice exemplaire, (les investigations doivent être menées avec « rigueur, indépendance et transparence ». Un soutien immédiat, (les victimes doivent bénéficier sans délai de soins médicaux et d'un accompagnement psychologique de long terme. La lutte contre la stigmatisation, (l'agence appelle à éviter tout amalgame autour du VIH, insistant pour que les enfants infectés soient traités dans la dignité, loin de toute discrimination.



​En conclusion, l’UNICEF réaffirme son engagement total auprès du gouvernement pour renforcer les systèmes de protection de l'enfance. Le message est clair : la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs doit devenir une priorité absolue pour garantir que chaque enfant puisse grandir en sécurité.