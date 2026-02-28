Malika : Neuf individus déférés au parquet pour trafic de Kush et d’ecstasy, un nourrisson utilisé pour dissimuler la drogue

D’après la Police nationale, l’interpellation des mis en cause a eu lieu dans un appartement, suite à un renseignement faisant état d'un vaste réseau de trafic. Lors de l'intervention, l'un des suspects a tenté de dissimuler des comprimés psychotropes et trois (03) sachets de Kush à l'intérieur de la couche hygiénique d'un nourrisson de deux (02) mois. L'enfant appartiendrait à une amie du suspect, absente au moment des faits.

La fouille minutieuse de l'appartement a permis la découverte de :

• Cent huit (108) pilules suspectées d'être de l'ecstasy ;

• Quinze (15) tablettes de comprimés psychotropes en cours d'identification, destinés à la vente au détail ;

• Six (06) sachets de Kush, retrouvés sur l'un des individus lors de la palpation de sécurité ;

• Du matériel de conditionnement, notamment une paire de ciseaux et des sachets en plastique.

Les neuf individus ont été conduits au parquet et l'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices.

Le commissariat d’arrondissement de Malika a déféré, ce 27 février 2026, neuf (09) individus devant le parquet pour “détention, consommation et trafic de stupéfiants, notamment du Kush, de l’ecstasy et d’autres comprimés psychotropes”.