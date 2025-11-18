​Affaire Serigne Mboup : le procès en appel pour diffamation renvoyé au 19 janvier 2026

Plus de trois ans après une première bataille judiciaire, le bras de fer se poursuit entre l’homme d’affaires Serigne Mboup et Abdel Kader Ndiaye et Bruno Derneville, respectivement vice-président et trésorier adjoint de la Chambre de commerce de Dakar.



L'affaire, qui porte sur des accusations de diffamation, a été évoquée hier, lundi 17 novembre 2025, devant la Cour d'appel de Dakar, mais l'absence des parties a conduit à un nouveau renvoi, comme le rapporte le journal Les Echos, dans son édition de ce mardi.



D’après la source, ni la partie civile, Serigne Mboup, ni les prévenus, Abdel Kader Ndiaye et Bruno Derneville, ne se sont présentés à l'audience. Face à cette situation, le juge a décidé de renvoyer l'affaire au 19 janvier 2026, en espérant cette fois la comparution des intéressés.



Condamnation en première instance et demande de dommages et intérêts



Poursuivis pour diffamation, Abdel Kader Ndiaye et Bruno Derneville avaient été purement et simplement relaxés par les premiers juges du tribunal correctionnel de Dakar. Serigne Mboup, qui leur réclamait la somme d'un milliard de francs CFA à titre de dommages et intérêts, avait été débouté de sa demande. L'affaire avait débuté par une citation directe visant 11 membres du bureau de la Chambre de commerce.



Une résolution à l'origine du litige



Au cœur du conflit, une résolution publiée par voie de presse, dans laquelle Serigne Mboup est qualifié d'"incompétent et de dangereux". Il estime que ce document a terni sa réputation et son honneur. Si les prévenus ont nié les faits de diffamation, ils ont toutefois reconnu avoir apposé leur signature sur ladite résolution, se disant solidaires des décisions du bureau.



Lors de sa première comparution en correctionnelle, Bruno Derneville avait affirmé respecter Serigne Mboup et précisé que son rôle ne l'autorisait pas à parler à la presse. Abdel Kader Ndiaye, quant à lui, avait expliqué que la Chambre de commerce avait décidé de suspendre la participation de Serigne Mboup à une rencontre de l'Union nationale des Chambres de commerce suite à ses sorties médiatiques. Contestant être l'auteur de la résolution incriminée, il s'est dit victime des mêmes individus qui l'auraient déjà ciblé en 2015 et 2020 avec des propos diffamatoires, le qualifiant notamment d'"incompétent et d'erratique" dans un document.