​Affaire de l’étudiant Fallou Sène : le jugement prévu le 26 juin prochain, huit ans après les faits

Le Procureur de la République, Ibrahima Ndoye, a annoncé, le 17 février 2026, lors d’un point de presse, que l'enquête sur le meurtre de l’étudiant Fallou Sène est bouclée, huit ans après les faits. L'affaire sera jugée le 26 juin 2026, à Dakar.



Pour rappel, Fallou Sène était un étudiant en deuxième année de Lettres Modernes à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis (nord ouest). Il a été tué par balle le 15 mai 2018 lors d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre.