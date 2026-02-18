Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Tensions à la RTS : des responsables syndicaux convoqués à la Brigade de Recherches après une plainte de Pape Alé
Le climat demeure tendu à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS). D’après des informations publiées par Confidentiel Afrique, les journalistes et responsables de l’intersyndicale SYNPICS–SYNPAP, notamment Mama Moussa Niang , El Hadji Thierno Dramé , Abibou Mbaye, Alioune Badara Kane et Youssouf Kaba sont tous convoqués ce mercredi à la Brigade de Recherches de Colobane à 10 heures, suite à une plainte déposée par le Directeur général, Pape Aly Niang.
 
Ces convocations interviennent au lendemain de la marche organisée mardi par les travailleurs de la RTS.
 
Moussa Ndongo

Mercredi 18 Février 2026 - 09:13


