Tensions à la RTS : des responsables syndicaux convoqués à la Brigade de Recherches après une plainte de Pape Alé

Le climat demeure tendu à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS). D’après des informations publiées par Confidentiel Afrique, les journalistes et responsables de l’intersyndicale SYNPICS–SYNPAP, notamment Mama Moussa Niang , El Hadji Thierno Dramé , Abibou Mbaye, Alioune Badara Kane et Youssouf Kaba sont tous convoqués ce mercredi à la Brigade de Recherches de Colobane à 10 heures, suite à une plainte déposée par le Directeur général, Pape Aly Niang.
Ces convocations interviennent au lendemain de la marche organisée mardi par les travailleurs de la RTS.
