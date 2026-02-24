​Affaire des chinois arrêtés à Satadougou : 70 millions de FCFA proposés pour leur libération

Quatre ressortissants étrangers, dont deux chinois et deux maliens, interpellés pour « orpaillage illégal » à Satadougou, une localité de la région de Kédougou frontalière du Mali, ont été déféré, le lundi 24 février 2026, au parquet du tribunal d’instance de Saraya, par la police aux frontières. Mais selon le journal Libération, deux ressortissants maliens ont été mandatés par le patron des chinois, établi au Mali, pour négocier leur libération moyennant la somme de 70.000.000 Fcfa.



Face à cette tentative de corruption présumée, les policiers ont fixé un rendez-vous avec ces derniers au siège du poste de contrôle avancé de Guémédjié, où ils ont été immédiatement arrêtés. En plus des arrestations et la saisie des 70 millions de Fcfa, les policiers ont immobilisé deux pelleteuses mécaniques.