Questions d’actualité : Mbaye Dione dénonce un « flou total » sur le calendrier électoral et interpelle le gouvernement

À la fin de la séance des questions d’actualité à l’Assemblée nationale, le député de l’opposition Mbaye Dione a fait face à la presse pour livrer son appréciation. Le Secrétaire général de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) a notamment dénoncé un « flou total » autour du calendrier électoral, alors que le gouvernement envisagerait des réformes liées au découpage des collectivités territoriales.



Au cours des échanges, il dit avoir interpellé le Premier ministre sur la question de la dette et sur les mesures que l’État pourrait prendre pour éviter un défaut de paiement, dans un contexte qu’il juge particulièrement préoccupant. Il a également insisté sur l’urgence de solutions en faveur du monde rural, rappelant que de nombreux producteurs peinent à écouler leurs graines d’arachide.



Le parlementaire a aussi évoqué les difficultés qui touchent plusieurs secteurs clés : le bâtiment et l’immobilier, l’université sénégalaise, ainsi que la presse. Il n’a pas manqué de mentionner la situation de citoyens sénégalais détenus au Maroc, soulignant la détresse de leurs familles.



Enfin, Mbaye Dione regrette l’absence de réponses claires sur le calendrier électoral. « Aujourd'hui c'est le flou total, le gouvernement envisage de faire des réformes par rapport au découpage des collectivités territoriales.



« Les révisions des listes électorales n'ont pas démarré, on ne peut pas produire de calendrier. Et je pense que le gouvernement du Sénégal doit des réponses aux Sénégalais, parce que c'est un flou total et nous devons avoir des réponses par rapport à ça », a-t-il conclu.