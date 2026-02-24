Assemblée nationale : Anta Babacar Ngom dénonce un manque de démocratie interne et attend Sonko sur des résultats concrets

À l’issue de la séance des questions d’actualité à l’Assemblée nationale, Anta Babacar Ngom a critiqué le fonctionnement interne de l’institution parlementaire. La députée non inscrite a dénoncé un « manque de démocratie interne » et affirmé avoir déjà saisi le président de l’Assemblée nationale à ce sujet.
Pour étayer ses propos, elle a évoqué deux situations précises. D’abord, le refus opposé aux députés non inscrits d’exercer un second tour de parole après la réponse du Premier ministre. « Le règlement intérieur nous permet de revenir pour demander des clarifications, mais cela nous a été refusé à travers un code de conduite adopté par les présidents de groupes parlementaires et un représentant des non-inscrits qui n’a aucun pouvoir », a-t-elle expliqué.
Elle a également déploré le fait que le Premier ministre, Ousmane Sonko, ait bénéficié de cinq minutes supplémentaires de temps de parole, accordées par le président de l’Assemblée « sur son bon vouloir », malgré les dispositions du règlement intérieur. Une situation qui, selon elle, a conduit certains députés non inscrits à boycotter la séance.
Au-delà de ces questions de procédure, Anta Babacar Ngom a indiqué attendre le chef du gouvernement sur des résultats concrets. « Je l’attends sur les actes. Le jour où nous pourrons les apprécier positivement, nous le ferons », a-t-elle affirmé, tout en estimant que les Sénégalais continuent de souffrir.
La présidente du mouvement Alternative pour la relance citoyenne (ARC) a mis en garde contre ce qu’elle considère comme une déconnexion croissante entre le pouvoir et les réalités quotidiennes des citoyens.
« Le discours politique-politicien ne nourrit pas son monde, ne nourrit pas le pays, et les Sénégalais n'en veulent plus. Je vous remercie. Vous avez également pointé du doigt la démocratie interne », a-t-elle conclu.
