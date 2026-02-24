Gorée : une pirogue offerte dans le cadre du 50e anniversaire de la rencontre entre Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor

Dans sa logique de transmission du patrimoine, l’association « Martinique Yole Ronde TransManche » a décidé d’offrir une embarcation au Sénégal. Un don réalisé à l’occasion du 50ème anniversaire de la rencontre officielle entre Aimé Césaire et le premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. « Les deux hommes politiques et poètes, inventeurs du concept de la négritude ont tissé une longue amitié.



En février 1976, celui qui alors maire de Fort-de-France reçoit celui qui est devenu maire du Sénégal, lors d'une visite officielle », rappelle l’association « Martinique Yole Ronde TransManche ».



D’après le président de l’association, Christophe Dédé, cette embarcation représente le lien entre l'Afrique et les Antilles. « Le regard de l'Africain sur l'Antillais, le regard de l'Antillais sur l'Africain, les deux rives, on est séparé par un océan. Tout ce que ça a entraîné, tout ce que ça a comporté comme aspect mémoriel, il y aura plein de détails qui vont toujours nous rappeler d'où on vient, mais surtout où on va. Parce qu'une yole, c'est un bateau, c'est parce qu'on est ensemble sur ce bateau qu'on avance dans la même direction », a-t-il déclaré.



Avant de rejoindre la mairie de Gorée, lieu symbolique de la traite négrière, la yole est actuellement exposée. Elle est en train d’y être décorée par plusieurs artistes.