Kolda : le CCA forme des filles non scolarisées à la cybersécurité pour renforcer leur autonomisation

À Kolda, le Centre Conseil pour Adolescents (CCA) poursuit son engagement en faveur de l’inclusion sociale et numérique des jeunes filles. La semaine dernière, des filles non scolarisées ont bénéficié d’une formation en cybersécurité, dans le cadre d’un programme innovant d’autonomisation initié par la structure.



Cette session de formation visait à doter les participantes des connaissances essentielles pour assurer leur propre protection en ligne. « Il est important que ces filles sachent comment se prémunir contre les cybermenaces et adopter des comportements responsables sur Internet », a indiqué l’initiateur du programme.



Dans un contexte marqué par l’essor du numérique et l’utilisation croissante des réseaux sociaux, les jeunes, notamment les plus vulnérables, sont exposées à divers risques : arnaques, harcèlement en ligne, usurpation d’identité ou encore exploitation des données personnelles. À travers cette initiative, le CCA entend renforcer les capacités des bénéficiaires afin qu’elles puissent naviguer sur Internet en toute sécurité.



Le programme poursuit plusieurs objectifs majeurs : autonomiser les filles non scolarisées pour qu’elles deviennent de véritables actrices de changement dans leur communauté ; leur fournir des compétences pratiques en cybersécurité pour se protéger contre les menaces numériques ; et promouvoir une utilisation sûre, éthique et responsable des technologies.



Au-delà des compétences techniques, cette formation participe également au développement personnel et professionnel des participantes, en leur ouvrant de nouvelles perspectives dans un monde de plus en plus digitalisé.



Le Centre Conseil pour Adolescents de Kolda travaille en partenariat avec des organisations locales et internationales afin d’offrir ces formations et d’assurer un accompagnement durable des bénéficiaires. Une démarche saluée par les participantes, qui voient en cette initiative une opportunité de renforcer leur confiance en elles et leur insertion socioéconomique.