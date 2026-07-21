​Approvisionnement des marchés : 130 000 tonnes, le volume total de stocks d'oignons et de pommes de terre sécurisés pour les fêtes religieuses

Une délégation de l'Agence de régulation des marchés (Arm), menée par son directeur général Babacar Sembène, a effectué une mission de terrain pour inspecter les stocks d'oignons et de pommes de terre dans les principales zones de production et chambres froides du pays.



Selon le journal Libération, cette descente vise à évaluer les volumes disponibles avant les fêtes religieuses du grand Magal de Touba et du Maouloud/Gamou, afin d « éviter toute pénurie ou spéculation sur les prix durant ces périodes de forte demande ».



Selon le journal, l'évaluation des stocks s'avère rassurante, affichant un total de plus de 60 000 tonnes d'oignons et 70 000 tonnes de pommes de terre disponibles pour couvrir les besoins.



Interrogé à l'issue de cette visite, Babacar Sembène s'est montré optimiste, déclarant : « Cette mission de terrain nous donne des motifs réels de satisfaction et d'optimisme. À la veille de grands événements religieux tels que le grand Magal de Touba et le Maouloud, notre priorité absolue est de garantir la souveraineté alimentaire sur nos marchés et de veiller à la stabilité des prix ».



Par ailleurs, le journal rapporte que l'Arm a invité les acteurs concernés, notamment la société Swami-Agri, à respecter les engagements d'acheminement et le prix plafond stabilisé de 8 500 Fcfa le sac de 25 kg.