Relance économique et stabilité : Lansana Gagny Sakho réaffirme sa position et soutient Bassirou Diomaye Faye

Dans une déclaration publique transmise ce mercredi, Lansana Gagny Sakho, président du Conseil d’administration de l’APIX-SA, est revenu sur le rôle de la structure qu'il dirige dans la conjoncture politique et économique actuelle. Il en a profité pour réaffirmer publiquement son alignement sur la politique menée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.



Le responsable a tenu à rappeler que les missions de l'Agence de promotion des investissements et des grands travaux (APIX-SA) s'inscrivent avant tout dans la continuité de l’État, la stabilité institutionnelle et la préservation de la crédibilité internationale du Sénégal. Selon lui, malgré les tensions politiques actuelles, la priorité doit demeurer l'attractivité du pays et la confiance des investisseurs pour soutenir la relance économique, à l'écart des postures individuelles ou des logiques de confrontation.



Lansana Gagny Sakho a également mis en garde contre toute attitude de défiance ou de rupture avec la communauté internationale, estimant qu'un tel comportement risquerait de fragiliser la réputation diplomatique et le climat des affaires bâtis par le pays. Il souligne que l'APIX-SA continuera d'agir dans le cadre strict des normes de gouvernance et de transparence afin de sécuriser les projets stratégiques et de garantir la confiance des partenaires multilatéraux.



Concluant sur le terrain politique et institutionnel, le président du Conseil d'administration de l'APIX-SA a apporté un soutien formel à l'action du président de la République. « Dans le respect des principes républicains et de la continuité de l’État, j’exprime de manière claire et assumée mon soutien à la ligne d’action du Président de la République Bassirou Diakhar Diomaye Faye », a-t-il déclaré, qualifiant le chef de l'État de seule autorité en mesure de garantir la stabilité institutionnelle, la crédibilité internationale et la dynamique économique du pays.