Éducation nationale : Moustapha Guirassy trace les contours d'une école adaptée à l'horizon 2050

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a réaffirmé mercredi la volonté de l'État de bâtir un système éducatif moderne, aligné sur les exigences du XXIe siècle et les ambitions de développement du Sénégal d'ici 2050.



Intervenant à l'ouverture d'une concertation réunissant le Comité scientifique de la refondation curriculaire et le Conseil consultatif des anciens ministres du secteur, le ministre a souligné la nécessité d'une transformation globale. « Il s’agit de repenser ce que l’école transmet, la manière dont elle transmet les savoirs, les langues dans lesquelles elle enseigne, les valeurs qu’elle porte, les parcours qu’elle ouvre et les citoyens qu’elle prépare à l’horizon 2050 et au-delà », a-t-il affirmé.



Cette dynamique repose sur une restructuration en profondeur des contenus pédagogiques, de l'usage des langues d'apprentissage, du socle de valeurs véhiculé et du profil des apprenants. Pour conduire les travaux, le Comité scientifique s'appuie sur cinq sous-comités thématiques : les finalités de l’éducation, les langues et apprentissages, la santé et le bien-être, la gouvernance et le financement, ainsi que les sciences et le numérique.



Moustapha Guirassy a par ailleurs mis en avant la méthode participative adoptée par ses services, rejetant toute démarche unilatérale. « Une réforme de cette ampleur ne se décrète pas. Elle se construit, se partage et se nourrit du dialogue », a-t-il rappelé.



Selon lui, la présence simultanée des anciens ministres et des experts du comité scientifique illustre la volonté de rassembler les compétences au-delà des divisions politiques. « L’école est une cause nationale qui mobilise toutes les intelligences de la nation », a-t-il conclu, appelant à un engagement collectif pour le renouveau de l'école sénégalaise.