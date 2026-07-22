UCAD : Conseil académique fixe les vacances universitaires au 31 juillet et adopte de nouveaux textes réglementaires

Le Conseil académique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) s'est réuni ce mercredi 22 juillet 2026 sous la présidence du recteur, le professeur Alioune Badara Kandji.



À l'issue de ses travaux, le Conseil a arrêté plusieurs décisions relatives au calendrier universitaire 2026-2027.



Selon un communiqué de l’UCAD, les vacances universitaires débuteront le 31 juillet 2026, tandis que la rentrée universitaire est fixée au 15 octobre 2026. Les inscriptions et réinscriptions seront ouvertes à partir du 1er septembre 2026 et se poursuivront jusqu'au 31 mars 2027 au plus tard.



Le Conseil précise toutefois que, afin de permettre l'achèvement de certaines activités spécifiques, certains établissements sont autorisés à poursuivre les enseignements et les apprentissages jusqu'au 10 août 2026.



Au cours de cette session, plusieurs textes réglementaires ont également été adoptés. Ils portent notamment sur l'organisation et le fonctionnement de certaines instances universitaires, le renforcement de la gouvernance de la recherche ainsi que diverses dispositions destinées à consolider le cadre juridique, administratif et académique de l'UCAD.



Le Conseil académique a, par ailleurs, invité les différents établissements à prendre les dispositions nécessaires pour adapter l'organisation des enseignements, des apprentissages et des évaluations aux nouvelles décisions, dans le respect des exigences pédagogiques, de la qualité des formations et des calendriers propres à chaque établissement.



Enfin, le Conseil a adressé ses félicitations et ses remerciements aux enseignants-chercheurs, chercheurs, personnels administratifs, techniques et de service (PATS), ainsi qu'aux étudiants, pour leur engagement et leur contribution au bon fonctionnement de l'Université et à la réussite de l'année académique.