UEMOA : la BCEAO vise un taux d'inclusion financière de 90 % d'ici 2030

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) affiche de nouvelles ambitions pour l'accès aux services bancaires dans la sous-région. Dans son rapport annuel 2025 publié ce mercredi, l'institution monétaire a annoncé vouloir porter à 90 % le taux d'accès des adultes aux produits et services financiers dans les huit pays membres de l’UEMOA à l'horizon 2030. Un objectif en nette hausse par rapport aux exercices précédents, alors que ce taux s'établissait à 76,1 % à la fin de l'année 2025 et à 73,6 % en 2024.



Pour concrétiser cette vision, la BCEAO déploie la Stratégie régionale d’inclusion financière (SRIF) 2025-2030. Adoptée par le Conseil des ministres de l’Union monétaire ouest-africaine le 3 avril 2025, cette feuille de route prend le relais du plan initié en 2016. Elle vise à adapter les politiques publiques aux mutations rapides du secteur, notamment la numérisation croissante des services, l'apparition de nouveaux acteurs technologiques et l'évolution des besoins de la population. L'objectif est de garantir à la majorité des citoyens l'accès à une gamme diversifiée, responsable et abordable de produits financiers.



Cette nouvelle dynamique bénéficie déjà d'un engagement fort des États membres, qui ont libéré 75 % des fonds nécessaires à la mise en œuvre de la SRIF. En parallèle, la BCEAO poursuit ses discussions avec les partenaires techniques et financiers pour réunir les ressources complémentaires. L'institution a structuré son plan autour d'une feuille de route de 54 actions prioritaires, réparties en cinq axes stratégiques : le renforcement du cadre juridique et de la protection des consommateurs, l'assainissement du secteur de la microfinance, la promotion de l'innovation et du crédit formel, le développement de la culture financière, ainsi que la meilleure exploitation des données pour guider les décisions publiques.



La stratégie accorde une attention particulière aux populations traditionnellement exclues ou vulnérables. Les femmes, les jeunes, le monde rural, les PME/PMI, les personnes handicapées et les personnes déplacées de force figurent parmi les cibles prioritaires. Sur le terrain, l'opérationnalisation s'appuie sur des comités nationaux mis en place dans chaque pays. Rien qu'en 2025, 48 sessions de formation ont permis d'outiller près de 700 relais nationaux pour sensibiliser le grand public, les élèves, les étudiants et les acteurs du monde agricole et des petites entreprises.