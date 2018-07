​Bac 2018 : les résultats du premier tour tombent

Les résultats du premier tour du baccalauréat général 2018 commencent à tomber comme des gouttes d’eaux à Dakar et à Sédhiou. Le lycée Maurice De Lafosse, l’un des centres d'examen à Dakar, a livré ses premiers résultats. Deux jurys (12 et 22) ont délibéré ce lundi dans la matinée.

Pour la série L2, sur les 259 candidats, 76 sont admis d’office avec une (1)mention bien et plus de 15 mentions assez bien. 107 candidats sont autorisés à passer le second tour des examens, soit un taux d’admissibilité de 70%.



A Sédhiou, le lycée Bounkiling a enregistré 41 admis d’office sur les 310 candidats alors que le lycée Ibou Diallo de la même localité, a enregistré le plus grand nombre d'admis avec 72 d’office sur les 601 candidats qui ont composé.