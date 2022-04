​Basket – N1 Féminin : L’ASC Ville de Dakar et DUC aux commandes

Vainqueurs respectifs de Bopp (77-44) et de l’UGB (77-34), l’ASC Ville de Dakar et le DUC sont les nouveaux leaders des poules A et B du National 1 féminin, à l’issue de la 5ème journée.

Moussa Ndongo

div id="taboola-below-article-thumbnails">