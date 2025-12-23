CAN 2025 RD Congo - Bénin : les « Léopards » réussissent leur entrée en matière

La RD Congo a assuré le minimum pour son entrée en lice en venant à bout du Bénin (1-0), mardi à Rabat.



Dominateurs dans le jeu en début de match, les Léopards n'ont pas tardé à ouvrir le score grâce à Theo Bongonda (16e). Sur un long ballon d'Arthur Masuaku, l'attaquant du Spartak Moscou a profité d'une erreur défensive pour conclure d'un pointu du gauche et inscrire le premier but de la RD Congo dans cette CAN 2025.



Sous la menace de Béninois qui ont failli égaliser en toute fin de match, les Congolais ont eu plusieurs opportunités de se mettre à l'abri. En début de seconde période, Cédric Bakambu a même cru avoir doublé la mise mais son but a été annulé par la VAR pour une position de hors-jeu de Nathanaël Mbuku (51e). Le même Bakambu a ensuite buté sur le gardien des Guépards Saturnin Allagbe à la 70e.



Ce succès étriqué permet à la RDC du sélectionneur français Sébastien Desabre de prendre provisoirement la tête du groupe D en attendant la rencontre entre le Sénégal et le Botswana à Tanger.



Avec France 24