​Basketball – N1 Féminin : DUC à l’assaut de l’ISEG pour reprendre sa 1ère place

Un duel plaisant à ne pas se faire raconter. Relégué à la 2ème place de la poule B par la Jeanne d’Arc (1ère, 10 pts), victorieuse de Flying Star (84-58) samedi dernier au stadium Marius Ndiaye, le DUC (2ème, 8 pts), qui sera opposé, cet après-midi, à l’ISEG (5ème, 6 pts), a une belle occasion de reprendre son fauteuil de leader.



Mais cela passe par un succès devant l’ISEG ce mercredi. Les Duchesses doivent sortir le grand jeu pour venir à bout de leurs adversaires du jour, qui ne compte pas se laisser faire.



Dans ce duel, le DUC peut compter sur sa meilleure scoreuse, Nogaye Diop, auteure de 65 points en 4 matchs, pour reprendre sa 1ère place, à une journée de la fin de la phase aller.

De son côté, l’ISEG devra s’appuyer sur sa meilleure tireuse d’élite, la malienne, Fatimata Coulibaly auteure de 65 points, en 3 matchs avec une moyenne 21,7 points par match, selon « Stades ».



Programme 6ème journée

Mercredi 13 avril 2022

Poule B :

ISEG vs DUC à 16h45 au Stadium Marius Ndiaye



Samedi 9 avril 2022

Poule A :

Ville de Dakar vs Saint-Louis BC 96-55



DBALOC vs Jaraaf 60-47



CEMT vs Bopp 59-58



Poule B :

JA vs Flying Star 84-58



UGB vs Mbour BC 32-40