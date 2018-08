​Beyoncé, descendante d'un propriétaire d'esclaves

La chanteuse de 36 ans se confie dans une interview inédite, accordée au magazine Vogue et évoque notamment ses ascendants.



Beyoncé est très présente dans les médias mais sa parole est rare.



Dans une interview pour le mensuel américain Vogue, elle n'hésite pas à évoquer son passé et plus particulièrement ses ancêtres.



Elle raconte descendre d'un ''propriétaire d'esclaves qui est tombé amoureux et a épousé une esclave''.



La jeune mère de trois enfants explique avoir mis du temps à ''mettre en perspective'' cette histoire familiale mais conclut que c'est sans doute la raison pour laquelle ''Dieu l'a béni avec ses jumeaux''.

Elle décrit sa prestation pendant le festival de Coachella en avril dernier, qui a été ponctuée de références à la communauté afro-américaine, comme :



''Une célébration de tous les peuples qui ont sacrifié plus que ce que nous pouvons imaginer, qui ont fait bouger les lignes et ont permis à une femme de couleur d'être la tête d'affiche d'un tel festival''.