Grand Magal de Touba 2025 : le Président Diomaye Faye renouvelle l’engagement de l’État

À quelques jours de la célébration du Grand Magal de Touba, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu dans la ville religieuse pour rencontrer le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont Mary Teuw Niane, Jean Baptiste Tine, Cheikh Diba, Moussa Balla Fofana et Alioune Dione, ainsi que des membres de l’administration, le chef de l’État a réaffirmé l’engagement de l’État à soutenir l’organisation de l’événement religieux.



Prenant la parole devant le Khalife, le Président Diomaye a rappelé : « Lors du dernier conseil des ministres, j’ai donné des directives à tous les ministres et directeurs généraux pour qu’ils s’attellent à la préparation du Grand Magal de Touba. Comme l’année dernière, j’ai confié au Premier ministre la coordination avec les autres ministères pour assurer le bon déroulement de l’événement. »



Il a également souligné l’importance accordée à la religion dans son programme de gouvernance, à travers la création d’une Délégation générale aux affaires religieuses, chargée d’interagir avec les guides religieux à travers le pays. Touba étant un lieu de rassemblement de millions de pèlerins pendant le Magal qui tombe depuis plus de deux ans pendant l’hivernage, le Président a assuré que des directives ont été données au ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement pour améliorer la gestion des eaux pluviales. « Bien sûr, tous les problèmes ne peuvent pas être réglés en une fois, mais chaque année, nous poursuivrons les efforts pour éradiquer les inondations », a-t-il promis.



Abordant la question de l’université de Touba, le président a indiqué avoir échangé avec la délégation envoyée par le Khalife : « Nous avons pris connaissance de vos besoins, et l’État y participera. Il en est de même pour la mosquée. »



La Première dame, Absa Faye, a également contribué à sa manière à la préparation du Magal en prenant en charge les consultations médicales et les opérations de don de sang dans la ville sainte.



Prenant la parole au nom du Khalife, son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr, a salué la présence du chef de l’État et les efforts du gouvernement. « Tous les engagements pris, du Premier ministre aux ministres, ont été respectés. Le Khalife prie pour votre réussite et salue vos bonnes intentions pour le développement du pays », a-t-il déclaré.



Après sa visite chez le Khalife, le Président Diomaye Faye s’est rendu à la Grande Mosquée de Touba.