​Bignona : la JPS lance une tournée départementale de proximité pour renforcer les bases du PASTEF

Pour cette première étape, la délégation de la JPS s'est rendue dans les communes de Suelle, Djibidione, Oulampane et Sindian. Les responsables et militants ont multiplié les rencontres avec les populations, les jeunes ainsi que les responsables locaux afin d'échanger sur les priorités du moment et de renforcer la dynamique militante au niveau départemental.



Les responsables de la JPS ont insisté sur la nécessité de maintenir un dialogue permanent avec les citoyens, de consolider les structures de base du parti et de poursuivre le travail de sensibilisation autour des orientations politiques défendues par PASTEF.



La tournée s'est poursuivie dimanche avec une deuxième étape qui a conduit la caravane dans les communes de Djiniaki, Kataba 1, Diouloulou et Kafountine. Partout, les militants ont réaffirmé leur engagement à accompagner les actions du parti tout en recueillant les attentes des populations en matière de développement, d'emploi des jeunes et d'amélioration des conditions de vie.



À travers cette tournée de proximité, la JPS de Bignona entend renforcer sa présence sur le terrain, resserrer les liens avec les militants et sympathisants et contribuer à la vulgarisation des valeurs de gouvernance, de patriotisme et de justice sociale prônées par PASTEF.



