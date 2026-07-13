Les syndicats de la Senelec suspendent leur mouvement d’humeur en attendant des discussions avec les autorités

La Convergence Syndicale des Travailleurs de Senelec (CSTS), cadre unitaire regroupant les différentes organisations syndicales de l’entreprise, dont le SUTELEC, a décidé de suspendre son mot d’ordre lancé ce lundi 13 juillet 2026 à l’occasion d’un rassemblement.



Les travailleurs ont choisi de mettre en pause leur plan d’action après avoir été invités à des rencontres avec les autorités, notamment le ministre de l’Énergie, prévu ce mardi à midi, ainsi qu’avec la direction générale de SUTELEC.



« Le ministre de l’Énergie nous a conviés à une rencontre demain (mardi) à midi à son bureau. Le directeur général de SENELEC nous a également appelés ce matin pour nous proposer un dialogue. Nous avons indiqué, par l’intermédiaire de nos représentants, que nous privilégions la voie du dialogue », a expliqué Habib Aïdara, secrétaire général du SUTELEC et coordonnateur de la CSTS.



Il précise que la suspension du mouvement restera en vigueur jusqu’à l’issue de ces discussions. « Après cette rencontre, nous rendrons compte à l’Assemblée générale convoquée demain à 16 heures », a-t-il ajouté.



Le mouvement de port de brassards rouges observé ce lundi a été largement suivi par les agents de la société nationale d’électricité et ses différents services. Cette mobilisation intervient dans un contexte de désaccord autour de la remise en cause du paiement de la Prime sur le Résultat Annuel Bénéficiaire (PRAB).



Les travailleurs dénoncent toute tentative de les rendre responsables des difficultés liées aux créances non recouvrées, aux engagements financiers non respectés ou aux décisions relevant d’autres acteurs.



« La CSTS n’épargnera aucun effort pour défendre les acquis sociaux des travailleurs et préserver la crédibilité du dialogue social tripartite », a réaffirmé le cadre syndical.