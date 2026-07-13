Vague de démissions au MESRI : Cinq directeurs généraux et nationaux claquent la porte pour contester la vision du ministre

Dans une démarche commune sans précédent, les professeurs Abdoul Aziz Diouf, « Directeur Général de l'Enseignement Supérieur (DGES) », Babou Diene, « Directeur de l'Enseignement Supérieur Public (DESPub) », Mame Penda Ba, « Directrice du Financement des Établissements d'Enseignement Supérieur (DFEES) », El Hadji Omar Thiam, « Directeur des Études et de la Coopération (DEC) », et El Hadji Samba Ndiaye, « Directeur des Affaires Académiques et Juridiques (DAAJ) », ont déposé leurs lettres de démission collective. Les cinq hauts fonctionnaires et universitaires motivent leur décision par des « désaccords profonds » avec l'actuel ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sur sa « vision des politiques publiques ».
Selon les informations issues de leur déclaration, rapport des sources médiatiques, les démissionnaires contestent radicalement les orientations stratégiques et financières du MESRI. Leurs griefs portent principalement sur des chantiers majeurs du département, à l'instar du « projet Espoir-Jeunes d'un montant de 123 milliards » de francs CFA et du programme « "un étudiant, un ordinateur" doté d'un financement public de 6 milliards par an ». De plus, les contestataires pointent du doigt des divergences bloquantes concernant « les projets de décrets relatifs aux allocations d'études », entraînant ainsi une rupture définitive avec la tutelle.
Selon les informations issues de leur déclaration, rapport des sources médiatiques, les démissionnaires contestent radicalement les orientations stratégiques et financières du MESRI. Leurs griefs portent principalement sur des chantiers majeurs du département, à l'instar du « projet Espoir-Jeunes d'un montant de 123 milliards » de francs CFA et du programme « "un étudiant, un ordinateur" doté d'un financement public de 6 milliards par an ». De plus, les contestataires pointent du doigt des divergences bloquantes concernant « les projets de décrets relatifs aux allocations d'études », entraînant ainsi une rupture définitive avec la tutelle.
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