Série de violences sur des femmes : le ministère de la Famille s'indigne et invite à signaler tout acte de ce genre

Dans un communiqué officiel, le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités exprime sa « profonde émotion » et sa « vive indignation » à la suite de faits de violences d'une extrême gravité récemment portés à la connaissance du public. L'institution cite notamment le cas de « viol suivi de meurtre d'un enfant de moins de 13 ans survenu à Kanel ». Elle signale aussi des « violences sexuelles commises sur une femme vivant avec un handicap » et des « cas de violences sexuelles ayant entraîné des grossesses chez des filles mineures ». Les autorités ministérielles condamnent ces actes qui constituent de « graves atteintes aux droits fondamentaux, à la dignité, à l'intégrité physique et psychologique ainsi qu'à la sécurité des personnes ».



Selon le document ministériel, l'institution présente ses « sincères condoléances à la famille de l'enfant décédé » à Kanel. Elle exprime sa compassion et sa « solidarité à toutes les victimes ainsi qu'à leurs familles ». Les services de l'État s'engagent à veiller à ce qu'elles bénéficient d'une « prise en charge adéquate, notamment sur les plans médico-social et psychosocial ».



Par ailleurs, le ministère salue la « diligence des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité ainsi que des autorités judiciaires ». Il demande que « toute la lumière soit faite » pour que les coupables « répondent de leurs actes conformément aux lois en vigueur ».



Face à la « recrudescence des violences basées sur le genre », le communiqué ministériel lance un appel aux familles, aux communautés et aux citoyens à « renforcer la vigilance » et à « promouvoir une culture de protection ». Le ministère demande de signaler sans délai tout abus aux autorités compétentes, « notamment à travers le numéro vert 116 ». Enfin, il invite chacun à « faire preuve de responsabilité » dans la diffusion d'informations afin de « préserver la dignité des victimes et de protéger leur identité ».