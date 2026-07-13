Macky Sall attendu à Dakar le 17 juillet : Madiambal Diagne dévoile le programme de cette visite

L’ancien président de la République, Macky Sall, est attendu à Dakar le vendredi 17 juillet 2026, à 15h. L’information a été annoncée par le journaliste Madiambal Diagne, qui a également dévoilé le programme de cette brève visite.



« L'ancien Président Macky Sall arrive à Dakar, le 17 juillet 2026 à 15h, en provenance de Londres. Son audience avec le Président Bassirou Diomaye Faye est prévue à 16h. Macky Sall, candidat au poste de Secrétaire général de l'ONU, prévoit de repartir le même jour à 18h, en direction des États-Unis », a écrit Madiambal Diagne sur sa page Facebook.



Cette visite intervient dans le cadre de la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies. L’ancien chef de l’État a officiellement présenté sa candidature au début de l’année 2026 et a exposé sa vision pour l’avenir de l’Organisation devant l’Assemblée générale de l’ONU à New York.