Propos du président de la FSF contre le Dr Fédiore : l'Association Sénégalaise de Médecine du Sport exige des excuses publiques

Dans un communiqué officiel publié ce lundi 13 juillet 2026, l'Association Sénégalaise de Médecine du Sport (ASMS) exprime sa « profonde indignation » à la suite des propos tenus à l'encontre de son membre, le Dr Abderahmane Fédiore. Ces déclarations ont été faites par le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) lors d'une conférence de presse organisée ce lundi L'ASMS qualifie ces attaques d'« infondées et constitutives de diffamation ».



Pour rétablir la vérité et apporter son « soutien total » au praticien, le comité directeur de l'ASMS a rendu public le parcours académique et professionnel du médecin. L'association rappelle que le Dr Fédiore est titulaire d'un « DES (Diplôme d’Études Spécialisées en Médecine et Biologie du Sport), délivré par la Faculté de Médecine de l’UCAD ».



Sur le plan national, le Dr Fédiore officie comme « Médecin-Chef de l’Équipe Nationale A du Sénégal depuis 2017 ». À ce titre, il a couvert cinq Coupes d’Afrique des Nations (Gabon, Égypte, Cameroun, Côte d'Ivoire et Maroc) et trois Coupes du Monde (Russie, Qatar et USA/Canada/Mexique). Son parcours hospitalier montre qu'il est l'« ancien Médecin-Chef du Département de Kinésithérapie de l’Hôpital de Fann » et qu'il a exercé comme médecin de clubs de football, de natation, de handball et de cyclisme. À l'échelle internationale, il est également « Officier Médical CAF et FIFA depuis plusieurs années ».



Face à ce qu'elle considère comme une atteinte grave à un cadre émérite, l'ASMS réaffirme sa « confiance totale » au Dr Fédiore et « exige des excuses publiques » de la part du président de la FSF. Le comité directeur de l'organisation prévient qu'il « se réserve le droit d’engager toutes les voies de recours nécessaires pour la défense de l’honneur et de la dignité de son membre ».