BFEM 2026 : près de 196 000 candidats attendus ce mardi, le ministère renforce la sécurisation des épreuves

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé le démarrage des épreuves du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM), session 2026, à compter du mardi 14 juillet, sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’en Gambie et en Arabie saoudite. Avec 195 634 candidats, contre 191 825 l’an dernier, cette session se déroulera sous un dispositif organisationnel et sécuritaire renforcé, marqué par plusieurs innovations en matière de digitalisation, de sécurisation et d’inclusion.



Lors d’une conférence de presse, le directeur des Examens et Concours, Papa Baba Diassé, a souligné l’augmentation du nombre de candidats et la forte représentation des filles.



« Cette année, nous avons 195 634 candidats contre 191 825 l’année dernière, soit une augmentation de 3 809 candidats. Parmi eux, 114 891 sont des filles, ce qui représente 58,27 % des effectifs. Les candidats sont répartis dans 1 224 centres d’examen, y compris en Gambie et en Arabie saoudite », a-t-il déclaré.



Le responsable a précisé que 266 candidats à besoins éducatifs spéciaux prendront également part aux épreuves, grâce à un dispositif d’accompagnement adapté.



« Nous avons transcrit les épreuves en braille pour les candidats non-voyants, agrandi les caractères pour les malvoyants et mis en place, dans chaque académie, des dispositifs adaptés aux autres types de handicap », a expliqué Papa Baba Diassé.



Le ministère indique avoir considérablement renforcé la sécurisation des examens à la suite des décisions issues du Conseil interministériel consacré aux examens et concours.



« Cette année, nous avons changé le type d’enveloppes en utilisant des enveloppes à bulles munies de QR Codes permettant d’assurer leur traçabilité. Nous avons également responsabilisé les Inspections d’académie dans la gestion des malles contenant les épreuves et renforcé la supervision de la levée des sujets afin de lutter efficacement contre la fraude », a-t-il précisé.



Le Directeur des Examens et Concours a également annoncé une importante innovation numérique destinée aux candidats.



« Les candidats pourront désormais consulter leurs résultats en scannant le QR Code figurant sur leur convocation. Ils pourront également télécharger et imprimer directement leur relevé de notes », a-t-il indiqué.



Selon le ministère, toutes les dispositions nécessaires ont été prises afin d'assurer le bon déroulement des épreuves.



« Nous avons harmonisé, à l’échelle nationale, toutes les instructions relatives à l’organisation des examens, depuis la mise en place des jurys jusqu’à la publication des résultats. Nous pouvons dire que tout ce qui devait être fait pour le démarrage du BFEM a été réalisé et nous souhaitons que cette session se déroule dans les meilleures conditions », a conclu Papa Baba Diassé.