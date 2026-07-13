Risque d’expulsion des étudiants à Saint-Louis à Mbour : le Collectif des Amicales Universitaires menace de manifester devant la mairie

Le Collectif des Amicales Universitaires de la Commune de Mbour (CAUM) annonce l'organisation d'une conférence de presse devant l'Hôtel de Ville pour dénoncer le blocage des subventions et la menace d'expulsion des étudiants mbourois de Saint-Louis.



Ce lundi 13 juillet 2026, les représentants des étudiants de Mbour ont brisé le silence face à une crise sociale majeure. Le Bureau de Coordination du collectif a pris la parole par voie de communiqué pour alerter l'opinion publique sur l'imminence d'une expulsion qui frappe les ressortissants de la commune inscrits à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Le bailleur de leur logement leur a en effet adressé une mise en demeure de quarante-huit heures en raison du non-paiement des loyers par la municipalité de Mbour, menaçant directement les conditions de vie et d'études des camarades.



Le collectif estudiantin pointe directement du doigt les autorités municipales de Mbour, fustigeant leur mutisme total. Depuis une première alerte lancée le 26 juin 2026, aucun appel, aucune rencontre, ni aucune communication officielle n'ont été initiés par la mairie pour apporter une réponse aux préoccupations des étudiants, en dépit de leur volonté constante de privilégier le dialogue.



Face à cette absence de réaction, les amicales universitaires ont décidé de mobiliser les médias locaux et nationaux pour un grand déballage public devant l'Hôtel de Ville de Mbour à une date qui sera communiquée ultérieurement. Tout en réaffirmant leur attachement au dialogue, les leaders du collectif se disent déterminés à défendre, par tous les moyens légaux et légitimes, les droits et la dignité des étudiants ressortissants de leur commune.