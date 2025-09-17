​Blanchiment de capitaux présumé : La CENTIF ouvre une enquête sur des paiements de 6,7 milliards de FCFA à un cabinet français

Le parquet financier a ouvert une enquête sur le cabinet français Lazareff à la suite d'une plainte de l'Agent judiciaire de l'État. La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) mène des investigations sur des transactions suspectes, estimant que les conventions signées entre l'État du Sénégal et ce cabinet sous l'ancien régime pourraient comporter des indices de blanchiment de capitaux présumé.



Selon Libération, l'enquête révèle que le cabinet Lazareff a reçu la somme colossale de 6,736 milliards de francs CFA de l'État sénégalais entre avril 2018 et avril 2024. Ces fonds ont été virés sur un compte bancaire en France.



Une transaction particulière attire l'attention. Le dernier paiement a été effectué le 2 avril 2024, soit le jour même de la prestation de serment du président Bassirou Diomaye Faye. La CENTIF poursuit ses investigations pour déterminer la nature de ces paiements et les éventuelles infractions financières associées.