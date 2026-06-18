​Bounkiling: un différend foncier autour de 200 hectares oppose les habitants et un marabout gambien

Un conflit foncier oppose depuis plusieurs mois les populations de Médina Bockar Sy, dans la commune de Faouné, département de Bounkiling (sud), à un marabout originaire de la Gambie, accusé d’avoir occupé un vaste domaine agricole estimé à plus de 200 hectares.



Selon les habitants, le marabout, identifié sous le nom d' Algazimou Diallo, se serait installé sur des terres traditionnellement utilisées pour l’agriculture et l’élevage. Une situation qui alimente colère et incompréhension des populations de ladite commune.



S’exprimant au nom du chef du village, Ibrahima Sy a contesté formellement la légitimité de cette occupation. « Que ce soit le chef du village ou ses frères, personne ne lui a offert cet espace-là. Nous avons été surpris de cela », a-t-il précisé.



Il a également ajouté que malgré les interpellations des populations, l’occupant aurait refusé de quitter les lieux. « Après, nous l’avons signalé d’arrêter, mais il a insisté, il a refusé, en disant qu’il a beaucoup de moyens et des relations », a-t-il martelé.



Face à la tension, les populations ont saisi les autorités administratives et judiciaires. Le dossier a été transmis au tribunal de Sédhiou. L’audience, initialement prévue le 1er juin dernier, a été renvoyée au 2 juillet prochain.



Dans l’attente du jugement, les autorités auraient demandé la suspension de toute activité sur le site pour les deux parties. Les habitants affirment avoir respecté cette consigne, tout en dénonçant certaines irrégularités sur le terrain.



Ibrahima Sy a déploré notamment la reprise de certaines activités agricoles malgré le litige en cours. «Nous, nous pourrions faire la même chose, aller cultiver. Mais nous ne l’avons pas fait parce que nous respectons l’État de droit », a-t-il regretté.



Selon lui, « tant que la décision de justice n’est pas tombée, les populations n’accepteront pas que le marabout ou ses partisans exploitent la terre ».



D’après la Rfm, ce conflit n’est pas nouveau. L’année dernière, sept jeunes du village avaient été arrêtés avant d’être libérés quelques jours plus tard dans le cadre du même dossier.



Selon le porte-parole du chef du village, Ibrahima Sy, les populations de Médina Bockar Sy appellent les autorités à intervenir pour une résolution rapide du litige et la récupération des terres. « Nous demandons au président de la République d’agir rapidement afin que nous puissions reprendre nos activités agricoles », ont-ils plaidé.