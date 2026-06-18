La Cour des comptes signale un incident technique et active un dispositif de vigilance

La Cour des comptes informe le public qu’un incident technique a affecté son système d’information le lundi 15 juin 2026.
Dans un communiqué publié ce 18 juin, le Secrétaire général précise que les services techniques de l’institution, en coordination avec les autorités compétentes, ont immédiatement mis en œuvre des mesures conservatoires afin de contenir l’incident et d’en évaluer les conséquences éventuelles.
La Cour des comptes indique suivre la situation avec la plus grande vigilance et réaffirme son engagement à garantir la continuité de ses activités ainsi que la sécurité et la confidentialité de ses missions.
Autres articles
-
Promotion des enseignements religieux : les Oulémas du Fouladou disposent désormais d'un siège pour diffuser le savoir islamique
-
Tension à la TDS-SA : Les syndicats haussent le ton et annoncent une mobilisation imminente
-
Bounkiling: un différend foncier autour de 200 hectares oppose les habitants et un marabout gambien
-
Dalifort : après la maladie puis le décès de son mari, une gérante de tontine condamnée pour abus de confiance
-
Cap Skirring: deux élèves du lycée Aline Sitoe Diatta d’Oussouye noyés lors d’une sortie à la plage