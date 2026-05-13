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​Braconnage près de la frontière guinéenne : sept suspects interpellés dans le secteur du Niokolo-Koba



​Braconnage près de la frontière guinéenne : sept suspects interpellés dans le secteur du Niokolo-Koba
Au Sénégal, les agents du Parc national du Niokolo-Koba ont interpellé sept personnes soupçonnées de braconnage dans le village de Woundiou, situé dans le département de Salémata, près de la frontière guinéenne.

Lors d’une opération menée sur le terrain, les agents ont découvert sur les suspects des fusils de chasse ainsi que de la viande provenant d’animaux sauvages. Les individus arrêtés ont ensuite été transférés à Tambacounda, où ils devraient être présentés à un juge, selon l’Agence de Presse Sénégalaise.
 
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Fatime Gueye

Mercredi 13 Mai 2026 - 16:03


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