​CAN 2022 : La CAF n'est pas sûre que la compétition se tienne

La Confédération africaine de Football (CAF) a tenu hier un comité exécutif en présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, et de sa Secrétaire générale Fatma Samoura. Les deux parties ont abordé une nouvelle fois le maintien ou non de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 9 janvier au 6 février 2022, à cause de la Covid.



Selon les informations données par RMC, un report a bien été évoqué au cours des échanges. Mais, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a pu compter sur le soutien du Cameroun (pays organisateur) pour éviter cette issue.



Le boss du football africain a donc décidé de se rendre mercredi aux pays des « Lions » indomptables. En attendant, aucune décision n'a obtenu un vote majoritaire des membres du comité. L'avenir de la CAN 2022 reste donc encore flou, mais l'instance panafricaine veut se donner du temps. Elle peut cependant s'appuyer sur un nouveau protocole sanitaire, mis en place avec le gouvernement camerounais, avec une vaccination obligatoire. Le Cameroun aura lui aussi son mot à dire jusqu'au bout, avec des enjeux financiers colossaux.