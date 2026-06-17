​Campagne agricole 2026 : Kaolack a déjà reçu plus de 42 % de son quota de semences d’arachide

Le directeur régional du développement rural (DRDR), Cheikh Ahmed Tidiane Dieng, a annoncé que la région de Kaolack (sud-est) a réceptionné 42,3 % du quota de semences d’arachide qui lui est alloué dans le cadre de la campagne agricole 2026.



« Pour les semences d’arachide, on a alloué à la région environ 11 600 tonnes pour lesquelles on a déjà réceptionné plus de 42 % des graines. Pour l’engrais, on a reçu près de 50 % de l’allocation et les opérations de cession ont démarré au niveau de beaucoup de commissions », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l’APS.



Selon le DRDR, la région dispose de 41 commissions administratives chargées de la distribution des intrants agricoles subventionnés, soit une commission par commune.



Lors d’une réunion du Comité régional de développement (CRD) préparatoire à la campagne agricole 2026, le 16 juin, sous la présidence du gouverneur de Kaolack, Mohamadou Moctar Watt, en présence des préfets, des acteurs agricoles et d’autres parties prenantes, les producteurs ont notamment exprimé leurs besoins en petits équipements agricoles afin d’améliorer leurs rendements.



Interpellé sur le déficit de magasins de stockage des intrants par les acteurs agricoles, le responsable régional a assuré que « des solutions sont en train d’être trouvées au niveau des différentes commissions, en collaboration avec les autorités compétentes ».



De son côté, le gouverneur de Kaolack a insisté sur la nécessité de garantir la transparence dans la gestion des intrants subventionnés. « Il faut nécessairement veiller à la transparence et à la traçabilité des opérations ainsi qu’aux critères d’éligibilité des bénéficiaires », a-t-il souligné.



Mohamadou Moctar Watt a également appelé à un contrôle rigoureux de la qualité des semences et de la conformité des quantités réceptionnées par rapport aux quotas attribués. Il a invité la Police, la Gendarmerie, la Douane et les services du Commerce à empêcher toute sortie frauduleuse des intrants vers les pays voisins.



« Tous ces intrants sont subventionnés par l’État du Sénégal pour le compte exclusif des agriculteurs sénégalais », a-t-il rappelé.



Concernant les défis climatiques, M. Watt a plaidé pour un meilleur accès des producteurs à l’information météorologique. « Les groupes de travail pluridisciplinaires peuvent régulièrement publier des bulletins d’informations climatiques à l’intention des producteurs. Nous faisons un plaidoyer pour une meilleure collaboration entre ces GTP et les radios communautaires », a-t-il indiqué.



Le gouverneur a également mis en avant l’importance de la cartographie de la fertilité des sols, suggérant une collaboration avec l’Université du Sine-Saloum, qu’il juge suffisamment outillée pour mener ce travail.