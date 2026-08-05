Mercato : Dion Lopy s’engage avec Al-Ittihad jusqu’en 2029

C’est désormais officiel : Dion Lopy est un nouveau joueur d’Al-Ittihad. Le club saoudien a officialisé ce mercredi l’arrivée de Dion Lopy en provenance d’Almería. L’international sénégalais s’est engagé pour trois saisons, soit jusqu’en 2029.
« Après trois saisons et 105 apparitions, Dion Lopy quitte l’UD Almería. Un accord a été trouvé entre le club Almería, le joueur et Al-Ittihad pour le transfert du milieu de terrain sénégalais au sein du club saoudien. L’ancien milieu de terrain d’Almería a quitté le camp d’entraînement de Marbella et se dirige vers sa nouvelle destination », lit-on dans le communiqué du club espagnol.
Plusieurs médias espagnols évoquent un transfert estimé à 13 millions d’euros. Almería aurait également négocié 10 % sur une future revente du joueur, qui quitte ainsi la Liga2 pour rejoindre la Saudi Pro League après trois saisons sous les couleurs du club andalou.
« Après trois saisons et 105 apparitions, Dion Lopy quitte l’UD Almería. Un accord a été trouvé entre le club Almería, le joueur et Al-Ittihad pour le transfert du milieu de terrain sénégalais au sein du club saoudien. L’ancien milieu de terrain d’Almería a quitté le camp d’entraînement de Marbella et se dirige vers sa nouvelle destination », lit-on dans le communiqué du club espagnol.
Plusieurs médias espagnols évoquent un transfert estimé à 13 millions d’euros. Almería aurait également négocié 10 % sur une future revente du joueur, qui quitte ainsi la Liga2 pour rejoindre la Saudi Pro League après trois saisons sous les couleurs du club andalou.
مـن أرض التيـرانغا 🇸🇳
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— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 5, 2026
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