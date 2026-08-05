Élections territoriales : le FDR dénonce un « report de fait » et exige une concertation politique immédiate

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 5 août 2026, la Conférence des Leaders du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) tire la sonnette d'alarme sur le calendrier des prochaines élections territoriales, dénonçant l'inertie du gouvernement et réclamant l'ouverture urgente de discussions avec la classe politique.





Saisissant l'opinion publique à travers une déclaration officielle, la coalition de l'opposition rappelle avoir alerté à plusieurs reprises sur les risques de glissement du calendrier électoral. Alors que le ministère de l'Intérieur avait assuré en mars dernier que le scrutin se tiendrait dans les délais prévus par la loi, le FDR estime aujourd'hui que ces garanties n'ont pas été suivies d'effets concrets.



Pour appuyer son constat, la Conférence des Leaders pointe une série de blocages juridiques et chronologiques accumulés ces derniers mois. D'une part, la révision ordinaire des listes électorales qui devait s'ouvrir le 1er février dernier n'a pas eu lieu, et aucune mesure d'ajustement exceptionnel n'a été proposée par décret. D'autre part, plusieurs échéances réglementaires cruciales se rapprochent inexorablement, à commencer par la fixation de la caution prévue au plus tard le 20 août après concertation, la convocation formelle du corps électoral le 19 octobre, puis le dépôt des candidatures pour les départementales et municipales à la fin du mois d'octobre.





Aux yeux du regroupement de l'opposition, cette inertie qu'il qualifie de délibérée rend désormais très difficile la tenue des opérations électorales avant le 17 janvier 2027, date limite fixée par le Code électoral. Rejetant toute idée de glissement du calendrier au-delà de cette échéance légale, la Conférence des Leaders dénonce une manœuvre politicienne visant à installer un report de fait et à déboucher sur une prolongation illégale des mandats des élus locaux.



Face à ce qu'il considère comme une atteinte aux règles démocratiques et à la légitimité des institutions territoriales, le FDR lance un appel aux partis politiques, aux organisations de la société civile et aux citoyens. La coalition réclame l'ouverture immédiate d'une concertation entre les autorités gouvernementales et les acteurs politiques afin de rétablir la transparence et de garantir le strict respect de la réglementation électorale.