Politiques publiques: les grands axes stratégiques du Forum de l'entrepreneuriat et de l'emploi 2026

Réunissant des acteurs étatiques, des experts internationaux comme le Prix Nobel d’Économie 2024 James A. Robinson, ainsi que des dirigeants du secteur privé, la deuxième édition du Forum de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi (F2E) pose la question du modèle de développement économique du Sénégal et du renforcement de sa « marque pays ».



Prévue ce 10 août 2026, la rencontre s'articule autour du thème « Le Temps de la Transformation Industrielle, Agricole, Énergétique, Digitale et Numérique ». Plus qu'une simple vitrine d'exposition, cette édition réunit des représentants du Gouvernement (Économie, Énergie, Infrastructures, Industrie, Numérique, Emploi), des figures de haut niveau telles que le Haut Représentant du Président de la République, Aminata Touré, et des universitaires de renom. L'objectif est d'interroger les réformes nécessaires pour soutenir l'industrialisation, l'accès à l'énergie, la transition numérique et la création d'emplois durables.



Un volet central des échanges sera également consacré au développement de la « marque pays » (nation branding) et à la stratégie d'attractivité internationale du Sénégal. Ce débat réunira des décideurs publics et des acteurs institutionnels afin d'examiner comment le pays peut valoriser son image à l'international et capter des flux d'investissements stratégiques.





L'analyse des enjeux économiques ne se limitera pas à la capitale dakaroise. Le programme intègre un dispositif de gouvernance territoriale et d'ouverture extérieure décliné en deux phases majeures. Dans un premier temps, une Caravane nationale parcourra l'ensemble des régions du Sénégal de novembre à décembre 2026 afin de recenser les spécificités économiques locales, d'identifier les opportunités régionales et d'assurer un suivi des engagements, avant qu'un MeetUp National ne vienne dresser le bilan de cette concertation décentralisée.



En parallèle, la stratégie d'ouverture à l'international se concrétisera les 16 et 17 octobre 2026 à Paris lors du forum SIDI Invest, axé sur la mobilisation des compétences et des capitaux de la diaspora africaine ainsi que sur les leviers d'intégration entre les marchés africains et européens.