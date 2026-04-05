​Célébration de la fête de Pâques : un appel à la paix et au dialogue lancé par l’archevêque de Dakar

Ce dimanche, les chrétiens du monde entier célèbrent la Pâques, la plus grande fête de la foi catholique marquant la résurrection de Jésus-Christ. Cette célébration, qui intervient après quarante jours de jeûne, de prière et d’abstinence, rassemble des millions de fidèles dans un esprit de recueillement, d’espérance et de renouveau spirituel.



À Dakar, le message de Mgr André Gueye était particulièrement attendu. Comme à l’accoutumée, l’archevêque de Dakar a adressé son message pascal à la communauté catholique, mais aussi à l’ensemble des acteurs de la société sénégalaise.



Dans une allocution empreinte de gravité et d’espérance, il a lancé un appel fort aux responsables politiques, les invitant à privilégier le dialogue pour résoudre les tensions actuelles. Selon lui, servir la nation implique des choix orientés vers la paix et le bien commun.



« Servir notre pays dans la paix, c'est faire des choix qui visent la paix. Ce n'est pas laisser nos ambitions et nos intérêts personnels ou partisans l'emporter sur le bien commun et sur l'intérêt général. C'est assumer nos devoirs et nos responsabilités avec honnêteté, quelle que soit notre position dans la société ou dans l'État », a-t-il déclaré.



Poursuivant son message, l’archevêque a exprimé une profonde compassion envers les victimes d’injustices et de calomnies, tout en appelant à une justice équitable. Il a également insisté sur la nécessité d’un dialogue sincère, fondé sur l’écoute mutuelle et le respect des institutions, afin de préserver la paix sociale dans un contexte national marqué par diverses crises.



« J'invoque la paix du Seigneur Jésus ressuscité sur ceux et celles qui sont victimes innocentes de dénonciations et de calomnies […]. J'invoque la paix de Jésus ressuscité sur notre pays secoué par maintes crises sociales, en appelant au dialogue honnête et sincère […] », a-t-il interpellé.



Au-delà des frontières nationales, Mgr André Gueye a également élevé une prière pour la paix dans le monde, dénonçant les conflits meurtriers et les illusions d’une paix imposée par la force.