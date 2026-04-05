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Ligue 1 : Bamba Dieng marque encore et bat son record personnel



Ligue 1 : Bamba Dieng marque encore et bat son record personnel
L’attaquant sénégalais Bamba Dieng s’est une nouvelle fois illustré ce dimanche avec le FC Lorient lors de la 28e journée de Ligue 1.
 
L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a ouvert le score à la 54e minute face au Paris FC, permettant à Lorient de prendre l’avantage (1-0).
 
Les visiteurs sont toutefois revenus dans la partie grâce à Marshall Munetsi, auteur de l’égalisation à la 74e minute (1-1). Le score n’évoluera plus jusqu’au coup de sifflet final.
 
Grâce à cette nouvelle réalisation, Bamba Dieng porte son total à 8 buts en championnat cette saison. L’international sénégalais dépasse ainsi son précédent record personnel établi lors de la saison 2021-2022, où il avait inscrit 7 buts sous les couleurs marseillaises.
 
En pleine confiance, l’attaquant sénégalais confirme son importance dans l’animation offensive du FC Lorient à l’approche de la dernière ligne droite du championnat.
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Moussa Ndongo

Dimanche 5 Avril 2026 - 20:07


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