Exploit historique : Sa Thiès détrône Modou Lô et s’installe au sommet de l’arène

Dans un combat intense et très attendu, Sa Thiès a imposé son engagement et sa force pour faire tomber celui qui régnait sur l’arène sénégalaise.

Cette victoire marque un tournant majeur dans la hiérarchie de la lutte avec frappe. En mettant fin au règne de Modou Lô, Sa Thiès s’installe désormais au sommet de l’Olympe de la lutte sénégalaise.

L’exploit est retentissant. Ce dimanche 5 avril 2026, à l’Arène nationale, Sa Thiès a créé la sensation en terrassant le Roi des arènes Modou Lô.