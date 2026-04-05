Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Exploit historique : Sa Thiès détrône Modou Lô et s’installe au sommet de l’arène



Exploit historique : Sa Thiès détrône Modou Lô et s’installe au sommet de l’arène
L’exploit est retentissant. Ce dimanche 5 avril 2026, à l’Arène nationale, Sa Thiès a créé la sensation en terrassant le Roi des arènes Modou Lô.
 
Dans un combat intense et très attendu, Sa Thiès a imposé son engagement et sa force pour faire tomber celui qui régnait sur l’arène sénégalaise.
 
Cette victoire marque un tournant majeur dans la hiérarchie de la lutte avec frappe. En mettant fin au règne de Modou Lô, Sa Thiès s’installe désormais au sommet de l’Olympe de la lutte sénégalaise.
 
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Dimanche 5 Avril 2026 - 21:16


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter