Le pape Léon XIV appelle à la paix mondiale lors de sa première bénédiction de Pâques

Le pape Léon XIV a lancé dimanche un appel à la paix dans le monde, dénonçant la violence et l’indifférence face aux conflits, lors de sa première bénédiction de Pâques « Urbi et Orbi » devant des milliers de fidèles au Vatican.



Dans son message, le souverain pontife a exprimé une pensée pour son prédécesseur, le pape François, « qui adressait au monde ses dernières paroles il y a tout juste un an ».



« Que ceux qui ont des armes en main les déposent, que ceux qui ont le pouvoir de déclencher les guerres choisissent la paix », a déclaré le pape Léon XIV, dans une allusion aux conflits au Moyen-Orient et dans d’autres régions du monde.



Rompant avec la tradition observée depuis des années par ses prédécesseurs, Léon XIV ne cite aucun pays ni région en crise dans le monde. Il a également annoncé la tenue d'une veillée de prière pour la paix le 11 avril place Saint-Pierre, à Rome.



Il a précisé que la paix souhaitée ne devait pas être « imposée par la force mais par le dialogue, non pas avec la volonté de dominer l’autre mais de le rencontrer », soulignant avec regret que « nous nous habituons à la violence ».



Le pape a également dénoncé « l’indifférence » face aux guerres et aux milliers de victimes, rappelant l’urgence d’une action collective pour mettre fin aux conflits.



Nous nous habituons à la violence, nous nous y résignons et nous devenons indifférents. Indifférents à la mort de milliers de personnes. Indifférents aux répercussions de haines et de divisions que les conflits sèment" et à leurs "conséquences économiques et sociales", a-t-il lancé devant les milliers de fidèles réunis au Vatican.



Sa bénédiction « Urbi et Orbi », prononcée depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre, a été suivie par des milliers de fidèles et retransmise dans le monde entier, dans le cadre des célébrations de Pâques.