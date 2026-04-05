Iran: le détroit d'Ormuz ne rouvrira que lorsque « les revenus du transit serviront à compenser les dommages de guerre »

Le détroit d'Ormuz ne rouvrira au transit que lorsque les revenus de ce dernier seront utilisés pour compenser les dommages causés par la guerre, a déclaré dimanche la présidence iranienne.



« Le détroit d'Ormuz ne sera rouvert que lorsqu'une partie des revenus du transit sera utilisée pour compenser l'ensemble des dommages causés par la guerre imposée », a indiqué Mehdi Tabatabai, adjoint à la communication et à l'information au sein du bureau du président iranien, sur le réseau social américain X.



Tabatabai a également vivement critiqué le président américain Donald Trump, affirmant qu'il « a eu recours aux insultes et aux absurdités par désespoir et par colère », et l'a accusé d'avoir « déclenché une guerre totale dans la région et de s'en vanter encore ».



La région est en état d'alerte depuis que les États-Unis et Israël ont lancé une offensive conjointe contre l'Iran le 28 février, faisant à ce jour plus de 1 340 morts, dont le Guide suprême de l'époque, Ali Khamenei.



Téhéran a riposté par des frappes de drones et de missiles ciblant Israël, ainsi que la Jordanie, l'Irak et les pays du Golfe abritant des installations militaires américaines. L'Iran a également restreint la circulation des navires dans le détroit d'Ormuz.