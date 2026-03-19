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​Claude Le Roy fustige la CAF: «Gianni Infantino se considère comme le Trump du football africain»



​Claude Le Roy fustige la CAF: «Gianni Infantino se considère comme le Trump du football africain»
Habitué du continent africain, ancien sélectionneur du Sénégal et vainqueur de la CAN avec le Cameroun en 1988, Claude Le Roy a eu des mots forts envers la Confédération Africaine de Football (CAF), après que celle-ci a décidé retirer le trophée de football aux "Lions de la Teranga". Le technicien français ne cache pas son amertume face à la gestion actuelle de l'instance continentale : « Cela fait des années que toutes les décisions sont bafouées par la CAF », avance-t-il sur la chaîne L’Équipe.

Au cœur de sa critique se trouve la relation entre la CAF et le président de la FIFA. Le Roy n'hésite pas à utiliser une comparaison politique cinglante pour décrire l'influence de ce dernier sur le football africain : « J’ai mis souvent en avant le comportement de Gianni Infantino qui se considère comme le Trump du football africain, à savoir qu’il a tous les droits et dirige les phases finales. En Afrique, il se permet tout. »

Au-delà de la gouvernance, l'ancien entraîneur soupçonne des manœuvres en coulisses visant à favoriser certaines nations, citant explicitement le royaume chérifien : « Et derrière tout cela, il y a plein de magouilles pour décider que le Maroc est champion. » 
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Fodé Bakary Camara

Jeudi 19 Mars 2026 - 12:18


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