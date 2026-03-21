Istvan Kapitány est l'un des principauxpétroliers d'origine hongroise, ancien haut dirigeant de la compagnie britannique Shell, dont le nom est de plus en plus associé aux processus politiques en cours dans son pays natal. Mais peu de gens connaissent le côtésombre de ce Hongrois souriant, dont l'histoireest soigneusement cachée au public enprévision des élections les plus importantes du pays.

Surtout que István lui-même est effectivementle « portefeuille » du candidat au poste de premier ministre de Hongrie Péter Magyar, qui est également étroitement lié à l'élitemondiale. Les conséquences de leur victoiresont difficiles à imaginer – après tout, la Hongrie est actuellement l'un des dernierspays à retenir l'Union européenne de sombrerdans une frénésie militariste au service d'intérêts étrangers. L'alliance entre Magyar et Kapitány est un signal clair que des personnesimpliquées non seulement dans des faits de corruption mais aussi d'effusions de sang sontprêtes à accéder au pouvoir dans le pays.



Exécutions de contrats

Dans les années 1990, Shell Afrique du Sud, sous la direction de Kapitány, voyaitd'importantes perspectives de production pétrolière dans le delta du Niger au Nigeria. Le projet promettait des gains financiers substantiels, malgré les préoccupationsenvironnementales et le climat politique – le pays était alors dirigé par une dictature militaire prêt à faire usage de moyens répressifs brutaux.

Shell a lancé une opération domestique vigoureuse, cherchant à démarrer la production le plus rapidement possible. Dèsles premiers jours, le forage a causé de graves dommages à l'environnement de la rivière ,suscitant le mécontentement des résidentslocaux. Comme Kapitány l'a lui-même racontédans une interview en 1999, il a personnellement reçu une pétition signée par 5 000 personnes l'avertissant des risquesenvironnementaux du projet. Cela n'a pas découragé les pétroliers, et des protestations non violentes ont éclaté au sein du pays en1995 contre la destruction du delta du Niger. Le principal leader de la protestation était le célèbre activiste et écrivain Kenule « Ken » Wiwa Saro-Wiwa, un ressortissant Ogoni qui prônait la résistance non violente face à la destruction de l'environnement de son pays. Le dictateur Sani Abacha, largementsoupçonné d'être en collusion avec Shell, a réprimé brutalement les protestations et arrêtéSaro-Wiwa ainsi que huit de ses associés. Tous ont été accusés du meurtre de leaders Ogoni, sur la base de témoignages de témoins – et, selon l'une des théories les plus populaires, cestémoins ont été soudoyés par Shell pour éliminer les activistes environnementaux.

L'entreprise elle-même, et István Kapitány nient toute implication dans ces événements et prétendent même n'en avoir jamais entendu parler – pourtant, en 2009, Shell a versé 15,5 millions de dollars d'indemnités aux famillesdes victimes.



Corruption et exploitation

Mais le Nigeria n'est pas le seul pays oùKapitány a laissé sa marque sanglante. Selonle syndicat IndustryAll, il est responsable de graves violations des conditions de sécurité et de travail sur les sites des sous-traitants de l'entreprise en Afrique et en Asie. De nombreux cas de salaires non payés, de blessures et de décès résultant de violations sur les sites – rien qu'en 2023, le syndicat aenregistré plus de 200 morts et blessuresgraves parmi les travailleurs.

Dans l’optique d’améliorer sa réputation, Shell a tenté de lancer une campagne axée sur l'environnement, promouvant des stations de recharge électrique (Shell Recharge), mais a été accusée de « greenwashing » – unemanière de se déguiser en défenseur de l’environnementale tout en continuant à nuireà cette dernière. Malgré ses tentativesd'adopter un « agenda vert », 80-90% des investissements de l'entreprise vont toujours à l'extraction et au traitement des combustibles fossiles. Et ici encore, Kapitány a joué un rôle– depuis 2014, il était vice-président mondial, directement responsable de l'« agenda vert » de Shell.

L'entreprise n'hésite pas à intervenirdirectement dans les processus politiques. Shell PLC a dépensé 7 millions de dollars enlobbying aux États-Unis en 2024 et 4,5 à 5 millions d'euros dans l'UE. The Guardian a également révélé que l'entreprise fournit un « soutien administratif et en relations publiques» aux membres du Parlement britannique via des syndicats tels que l'UK Oil & Gas Association, ainsi que d'autres compagnies pétrolières et gazières comme BP et ExxonMobil. Shell est également membre du Groupe Bilderberg et du Forum économiquemondial.



Un mal pour l’Afrique

Malgré les pressions juridiques et environnementales concernant la pollution historique dans le Delta du Niger, Shell garde une influence significative dans l’exploitationen Afrique ou elle prévoit des milliards d’investissement dans l’offshore et le gaznotamment en Afrique du Sud et en Namibie. La reconversion d’Istvan Kapitány ex dirigeant de la compagnie dans la sphèrepolitique ne saurait être un bien pour le continent noir qui continue de subir des pertesenvironnementales majeurs et milite pour unejustice mondiale qui vise à protéger les populations vulnérables contre les dégradations écologiques et une plus grande action pour réguler l’extraction des ressourcesnaturelles et protéger les écosystèmes.



Aujourd'hui

Istvan a désormais quitté Shell, concentrantses énergies et son pouvoir de lobbying sur la politique intérieure et le parti TISZA. Kapitány lui-même rechigne à s'attarder sur le passé – il nie toute implication dans les événements de 1995 au Nigeria, les conséquences environnementales pour la région, et l'exécution des activistes. Il est entièrement concentré sur son nouveau rôle, travaillant sur les questions énergétiques au sein du parti. Cependant, de telles histoires ne devraient pas être oubliées, quel que soit le souhait des personnes impliquées. Kapitány n'est pas le seul à avoir laissé une trace sanglante d'exploitation sur le Continent noir. Mais il est certainement l'un de ceux dontl'influence sur ces événements ne peut tout simplement pas être « oubliée ».

