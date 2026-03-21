Korité à Kaolack : Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass met en garde contre les dérives et exhorte les Sénégalais à s’inspirer des valeurs des anciens

Le khalife général de la Fayda Tijania, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, a pris part ce samedi à Kaolack la prière de l’Eid al-Fitr, communément appelée Korité au Sénégal, marquant la fin du mois béni de Ramadan. À cette occasion, le guide religieux a mis en garde contre certaines dérives observées sur les réseaux sociaux et a invité les Sénégalais à s’inspirer de l’héritage des anciens érudits qui ont façonné l’image du Sénégal.



Selon lui, le Sénégal demeure un pays béni, fondé sur des valeurs spirituelles solides héritées des générations passées.

« Le Sénégal est un pays qui appartient à tous ses fils. C’est une terre bénie où les citoyens ont une foi inébranlable en Dieu. Nous devons beaucoup à nos aïeux, de grands érudits dont les valeurs ont fait de notre pays une référence dans le monde », a-t-il déclaré.



Le guide religieux a également rappelé que les prescriptions divines sont toujours à la portée des croyants et visent leur bien-être.

« Dieu n’impose rien d’impossible aux croyants. Tout ce qu’Il nous recommande est non seulement à notre portée, mais également pour notre intérêt », a-t-il souligné.



Dans son message, le patriarche de Médina Baye a aussi alerté sur les dangers liés à l’usage abusif des réseaux sociaux. Il a dénoncé certaines pratiques consistant à diffuser des montages ou des informations destinées à nuire à la réputation d’autrui.



« Il est important de dénoncer certains agissements sur les réseaux sociaux. Des individus mal intentionnés diffusent des montages pour calomnier d’honnêtes personnes. Nous devons privilégier les bonnes initiatives au lieu de pratiques qui portent atteinte à la réputation des autres », a-t-il averti.



Enfin, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass a formulé des prières pour les autorités du pays et pour la stabilité nationale.



« Je ne parle pas de politique, je ne connais même pas la politique. Je parle pour notre pays et pour notre peuple afin que nous puissions vivre en paix. Nous prions également pour que les dirigeants puissent réaliser les promesses faites aux Sénégalais », a-t-il affirmé.