Parcelles Assainies : un petit-fils pille le patrimoine de son grand-père atteint de cécité, deux receleurs arrêtés

Le Commissariat des Parcelles Assainies (Unité 15) a démantelé un réseau familial de vol et de recel. Trois individus ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs, vol, complicité et recel de bijoux en or.



Selon des informations recueillies, la victime, un vieil homme souffrant de troubles oculaires graves, avait fait de son petit-fils son "bras droit" pour l'assister au quotidien. Profitant de cette proximité et de la vulnérabilité de son aïeul, le jeune homme a méthodiquement dépouillé ce dernier. Le vol portait sur les bijoux de la défunte épouse du plaignant, d'une valeur estimée à plus de 2 000 000 F CFA.



C'est après deux incendies suspects dans sa chambre que la victime a constaté la disparition de ses biens. L'enquête a révélé que le petit-fils n'en était pas à son premier forfait : il s'apprêtait même à vendre une brebis appartenant à son grand-père au moment de son interpellation.



Passé aux aveux, le suspect a désigné deux bijoutiers du marché de Thiaroye comme étant ses receleurs habituels. L'exploitation de son téléphone a confirmé une collaboration régulière, le petit-fils proposant via vidéo divers objets (téléviseurs, bijoux, bétail) dérobés à son protecteur.



Les deux bijoutiers ont reconnu les faits. L'un a avoué avoir fondu une bague et des boucles d'oreilles achetées à vil prix (210 000 F CFA). Le second a admis avoir acquis un collier et un bracelet pour 110 000 F CFA, avant de les revendre pour la somme vertigineuse de 4 200 000 F CFA. Les trois mis en cause font désormais face à la justice.