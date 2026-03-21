Korité 2026 : Ousmane Sonko appelle les Sénégalais à s’engager pour la souveraineté nationale

Au sortir de la prière de l’Eid al-Fitr, communément appelée Korité au Sénégal et marquant la fin du mois de Ramadan, le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé un appel à l’unité et à l’engagement collectif autour de la souveraineté nationale.
Face à la presse, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité pour un pays de disposer de ses propres moyens afin d’assurer pleinement son indépendance.
« Un pays qui n’a pas les moyens de sa souveraineté ne peut pas être un pays indépendant. Quand vous dépendez trop de l’extérieur, vous êtes difficilement souverain », a-t-il déclaré.
Pour illustrer son propos, Ousmane Sonko a évoqué l’exemple de l’Iran, qui, selon lui, a su bâtir les bases de sa souveraineté malgré plusieurs décennies de sanctions.
« Aujourd’hui l’Iran qui malgré presque 40 ans d’embargo de toute sorte de persécution résiste encore, c’est que l’Iran a créé les conditions de sa souveraineté (technologique, économique, militaire) ce qui lui permet aujourd’hui de résister », a-t-il expliqué.
Le Premier ministre a également souligné que la souveraineté ne se décrète pas, mais se construit progressivement à travers des réformes profondes.
« Il nous faut travailler à construire cette souveraineté. Elle ne se décrète pas. Et ça passe par tout ce qu’on est en train de faire : reprendre les secteurs stratégiques qui ont été malheureusement arrachés au pays dans des conditions extrêmement nébuleuses, remettre la transparence et la bonne gouvernance au cœur de l’action publique », a affirmé Ousmane Sonko.
Face à la presse, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité pour un pays de disposer de ses propres moyens afin d’assurer pleinement son indépendance.
« Un pays qui n’a pas les moyens de sa souveraineté ne peut pas être un pays indépendant. Quand vous dépendez trop de l’extérieur, vous êtes difficilement souverain », a-t-il déclaré.
Pour illustrer son propos, Ousmane Sonko a évoqué l’exemple de l’Iran, qui, selon lui, a su bâtir les bases de sa souveraineté malgré plusieurs décennies de sanctions.
« Aujourd’hui l’Iran qui malgré presque 40 ans d’embargo de toute sorte de persécution résiste encore, c’est que l’Iran a créé les conditions de sa souveraineté (technologique, économique, militaire) ce qui lui permet aujourd’hui de résister », a-t-il expliqué.
Le Premier ministre a également souligné que la souveraineté ne se décrète pas, mais se construit progressivement à travers des réformes profondes.
« Il nous faut travailler à construire cette souveraineté. Elle ne se décrète pas. Et ça passe par tout ce qu’on est en train de faire : reprendre les secteurs stratégiques qui ont été malheureusement arrachés au pays dans des conditions extrêmement nébuleuses, remettre la transparence et la bonne gouvernance au cœur de l’action publique », a affirmé Ousmane Sonko.
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