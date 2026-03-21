Korité 2026 : à Ziguinchor, Ousmane Sonko dénonce les lenteurs de la justice et appelle à l’égalité devant la loi

Le Premier ministre Ousmane Sonko a une nouvelle fois critiqué le fonctionnement de la justice au Sénégal. S’exprimant ce samedi à Ziguinchor, après avoir accompli la prière de l’Eid el-Fitr, communément appelée Korité au Sénégal et marquant la fin du mois de Ramadan, il a insisté sur le rôle central de la justice dans le développement d’un pays.



Selon le chef du gouvernement, un « pays sans justice est un pays forcément sous-développé ».



« La justice est au début et à la fin de tout processus de développement. Donc la justice est importante et ce chantier n'est pas encore entamé à fortiori finalisé. Les mêmes tares que nous dénoncions sont encore là et il est important que la justice s'applique de la manière la plus transparente, mais la plus égale à tous les citoyens, tous les citoyens », a -t-il déclaré.



« S’il est établi que la loi a été allègrement violée, il faut que la justice, avec des preuves concrètes et des procès équitables et non des dossiers fabriqués contre X puisse s’appliquer, quel que soit le rang de la personne », a-t-il affirmé.



Le Premier ministre a par ailleurs déploré la lenteur dans le traitement de certains dossiers judiciaires, une situation qui, selon lui, contribue à fragiliser la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.



« Il y a aujourd'hui des dossiers qui sont en latence qui attendent depuis longtemps et qui ne sont pas traités de manière conséquente. Et c'est pourquoi aujourd'hui le peuple n'y croit plus tellement à une bonne application de la justice et c'est un chantier qui nous interpelle tous et nous devons y travailler », a soutenu Ousmane Sonko.